«Химки» нанесли «Пари НН» третье поражение подряд

«Химки» на своем поле обыграли «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ — 2:0.

На 22-й минуте Лукас Вера реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку хавбека нижегородцев Мамаду Майга. На 86-й минуте преимущество подмосковной команды удвоил Бутта Магомедов.

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ. «Пари НН» (19) потерпел третье поражение подряд и остается 13-м в турнирной таблице.