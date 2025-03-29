«Химки» — «Пари НН»: видео голов

«Химки» дома победили «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ — 2:0.

22-я минута: Лукас Вера, с пенальти — 1:0

86-я минута: Бутта Магомедов — 2:0

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ. «Пари НН» (19) потерпел третье поражение подряд и остается 13-м в турнирной таблице.