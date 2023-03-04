Пиняев о хет-трике Дзюбы в матче с «Ростовом»: «Он вернулся!»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от хет-трика своего одноклубника Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Он вернулся! Всех с очень важной победой», — написал Пиняев у себя в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с форвардом.

Фото Соцсети

Голы в ворота «Ростова» стали дебютными для Дзюбы за «Локомотив», он перешел в клуб 8 февраля и подписал контракт до конца сезона-2022/23.