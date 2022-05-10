Лещенко — о руководителях «Спартака»: «Зарему ругают зря!»
Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» призвал не ругать Зарему Салихову, супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна. По словам российского эстрадного певца, девушка разбирается в футболе и искренне болеет за клуб.
— Скажите, насколько бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов неравнодушен к футболу и к «Спартаку»? Его это все волнует, или просто долг генерального спонсора?
— Думаю, что его к футболу привлек Федун. Леня одержим «Спартаком», а вот Алекперов, насколько я знаю, поначалу не горел желанием вкладываться в это дело. Но потом, как человек здравомыслящий и прекрасно ориентирующийся в маркетинге, он понял, что футбол стал важной частью его жизни и его работы.
Несмотря на занятость, он начал ходить на матчи, иногда приходил вместе с Сергеем Лавровым. Пару-тройку мы раз смотрели матч все вместе. Вагит Юсуфович — человек достаточно креативный, он прекрасно понимал, что значит для компании всенародная любовь к «Спартаку». Все это было оправданно и даже прагматично, но любая прагматика со временем в тебя врастает, и ты становишься участником всего этого действа.
— А Зарема какое впечатление на вас произвела?
— У меня хорошее впечатление от нее. Зря ее так ругают, она искренне болеет за «Спартак». В баскетболе болельщики более интеллигентные, там публика элитная. В то же время футбольные болельщики после матчей оставляют очень точные комментарии, стараюсь их читать. Очень много остроумных оценок попадается, да и деловых — все же когда-то играли в футбол. Если ты ходил в училище и учился игре на фортепиано, значит будешь ходить в консерваторию до конца своих дней. Люди, которые гоняли мяч во дворе, всегда будут болеть за свои команды, и они действительно разбираются в футболе. Зря саркастично говорят, что у нас вся страна разбирается в футболе, медицине и искусстве. На самом деле, многие действительно понимают футбол, и Зарема — не исключение.
Когда на нее ополчились, я во время одного из матчей обсуждал с Никитой Палычем, зачем все набросились на эту бедную девочку. У Федуна семья с ней, дети, он любит «Спартак» и который год вкладывает в него свои деньги. Представьте, что он завтра объявит о решении продать «Спартак», — в жизни больше не найдете второго такого инвестора. Беречь и лелеять надо таких людей, как того же Абрамовича на руках носили в «Челси».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0