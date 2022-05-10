Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» призвал не ругать Зарему Салихову, супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна. По словам российского эстрадного певца, девушка разбирается в футболе и искренне болеет за клуб.

— Скажите, насколько бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов неравнодушен к футболу и к «Спартаку»? Его это все волнует, или просто долг генерального спонсора?

— Думаю, что его к футболу привлек Федун. Леня одержим «Спартаком», а вот Алекперов, насколько я знаю, поначалу не горел желанием вкладываться в это дело. Но потом, как человек здравомыслящий и прекрасно ориентирующийся в маркетинге, он понял, что футбол стал важной частью его жизни и его работы.

Несмотря на занятость, он начал ходить на матчи, иногда приходил вместе с Сергеем Лавровым. Пару-тройку мы раз смотрели матч все вместе. Вагит Юсуфович — человек достаточно креативный, он прекрасно понимал, что значит для компании всенародная любовь к «Спартаку». Все это было оправданно и даже прагматично, но любая прагматика со временем в тебя врастает, и ты становишься участником всего этого действа.

— А Зарема какое впечатление на вас произвела?

— У меня хорошее впечатление от нее. Зря ее так ругают, она искренне болеет за «Спартак». В баскетболе болельщики более интеллигентные, там публика элитная. В то же время футбольные болельщики после матчей оставляют очень точные комментарии, стараюсь их читать. Очень много остроумных оценок попадается, да и деловых — все же когда-то играли в футбол. Если ты ходил в училище и учился игре на фортепиано, значит будешь ходить в консерваторию до конца своих дней. Люди, которые гоняли мяч во дворе, всегда будут болеть за свои команды, и они действительно разбираются в футболе. Зря саркастично говорят, что у нас вся страна разбирается в футболе, медицине и искусстве. На самом деле, многие действительно понимают футбол, и Зарема — не исключение.

Когда на нее ополчились, я во время одного из матчей обсуждал с Никитой Палычем, зачем все набросились на эту бедную девочку. У Федуна семья с ней, дети, он любит «Спартак» и который год вкладывает в него свои деньги. Представьте, что он завтра объявит о решении продать «Спартак», — в жизни больше не найдете второго такого инвестора. Беречь и лелеять надо таких людей, как того же Абрамовича на руках носили в «Челси».

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