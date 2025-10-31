Источник: агенты Алвеса начали работу над переходом игрока из ЦСКА в топ-лигу Европы

Представители полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса работают над его потенциальным переходом в одну из европейских топ-лиг, сообщает Trivela.

По информации источника, агенты 20-летнего бразильца наблюдают за интересом к футболисту со стороны европейских клубов.

Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» летом 2025 года. Он провел за армейцев 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2030 года.