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Сегодня, 11:48

Первак: «У Ивича хорошие условия в «Краснодаре». Что ему дергаться в этот неуправляемый «Спартак»?

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мыслями о том, может ли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич перейти на аналогичную должность в «Спартак».

«В этом мире все возможно, конечно. Ивич — солидный тренер. У него есть история, я его помню футболистом, что мы не можем сказать об Абаскале. «Спартак» — неуправляемый клуб, там бардак. Абаскаль, как и руководство клуба, шарахается в разные стороны. У «Краснодара» есть Галицкий, который жив и здоров. Он влияет положительно на команду, академию. За любые деньги очень сложно переманить тренера из команды, которая идет на первом месте в чемпионате, в другой клуб. У Владимира Ивича есть действующий контракт, у него хорошие условия, он в хорошем климате. Что ему дергаться в этот «Спартак»? — приводит Legalbet слова Первака.

«Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. В 12-м туре «быки» на выезде сыграют против «Балтики», а красно-белые на своем поле примут «Пари НН».

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-o-glavnom-trenere-krasnodara-ivich-ne-pojdyot-v/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Юрий Первак
1
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В «Спартаке» недовольны местом, которое занимает команда в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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