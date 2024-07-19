Мелешин: «Хочется, чтобы моя любимая команда стала чемпионом»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин назвал свои цели на новый сезон в РПЛ.

«Хочется, чтобы мой родной дом, моя любимая команда стала чемпионом. Это моя заветная мечта. Личные? Как можно больше забивать. Чем больше, тем лучше», — цитирует «РБ Спорт» .

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.