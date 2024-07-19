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Сегодня, 01:29

Мостовой: «Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона РПЛ, но, если Клаудиньо и Вендел уйдут, это сильно ударит по команде. Найти замену им будет непросто, хотя сейчас есть Максим Глушенков, который может заменить Клаудиньо. С Венделом будет сложнее, его непросто заменить, но у «Зенита» очень много человек в команде. Может качество и пострадает, но у петербургской команды есть количество футболистов", — цитирует Metaratings.ru Мостового.

Сезон-2024/25 в чемпионате России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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