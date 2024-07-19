Тошич: «Николич способен бороться с «Зенитом»
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы красно-синих под руководством Марко Николича.
«Со стороны трудно сказать. ЦСКА всегда борется, бьется и делает максимум от своего состава. Сейчас пришел Николич, который знает, как выигрывать трофеи. Думаю, это время для ЦСКА придет. Николич способен бороться с «Зенитом». Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Sport24 Тошича.4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.
Источник: Sport24
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15
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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|
Ахмат – Краснодар
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