Павел Мамаев: "То, что происходит уже 8 месяцев – это позор"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе апелляции по делу о двух драках в центре столицы осенью 2018-го отметил, что все происходящее – это шоу для телевидения. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

– Восемь месяцев просим, сейчас я уже просить ничего не хочу. 8 месяцев то, что происходит, это позор, вот и все! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится, и сегодня – это очередное шоу для телевидения.

Напомним, что Мамаев и Кокорин взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!