Павел Мамаев – о решении суда: "Все хорошо"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на выходе из здания Пресненского суда Москвы под конвоем до автозака отреагировал на вопрос о приговоре по делу об участии в двух драках в центре столицы в октябре 2018-го.
– Все хорошо! – сказал Мамаев под лай служебной собаки.
Осужденных по очереди провели к автозаку, после чего тот отъехал от здания Пресненского суда.
Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Суд приговорил братьев Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)
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#КокоринМамаев Павел Мамаев: "Все хорошо" pic.twitter.com/uahNG68g1O– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 8 мая 2019 г.
#КокоринМамаев Все заключенные уже в автозаке pic.twitter.com/2F6Vp2gYEd– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 8 мая 2019 г.
#КокоринМамаев Автозак уехал, народ начинает расходится pic.twitter.com/pDY1DskafK– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 8 мая 2019 г.