Глава федерации футбола Омска, бывший тренер «Рубина» и «Луча» Александр Ивченко поделился мнением об окончании контракта Юрия Семина с «Локомотивом».

— Как отнеслись к отставке Юрия Семина? Вы ведь вместе заканчивали ВШТ.

— Да, с Семиным, Валерием и Юрием Газзаевыми, Леонидом Слуцким, Гаджи Гаджиевым и другими. Недавно поздравлял Палыча с днем рождения. Решение руководителей абсурдное, тут даже и говорить лишний раз не о чем. До того это все неприятно... Не представляю, каково Юрке — идти на втором месте и услышать такую новость. Он ведь очень мудрый человек. Я говорю юным тренерам на обучении: «Посмотрите на нас — ветеранов. Это ваше будущее. Не успеете оглянуться, как будет 60 лет». А то молодежь порой как рассуждает: выжил сам — выживи другого. А больше всего раздражают те, кому «уже за сорок». Ну что вы себя старите раньше времени?

— Пример Семина дарит надежду, что и вы еще не сказали последнего слова в тренерской карьере?

— Да дело-то не в возрасте. Кто-то созревает к 30-ти годам, а кто-то — никогда. Палыч что — инвалид? Хотя на ЧМ-2018 главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес (ему сейчас 73 года — прим. К.А.) ходил с палочкой. Это команде как-то мешало? Очень сильная у них сборная. Так что дело, конечно же, не в возрасте, а в умении работать. Я начинал, как один из самых молодых — в 27 лет помощником. Хочу закончить самым старым. Пока мне 68 лет, так что время еще есть. (Константин Алексеев)

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