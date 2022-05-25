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25 мая, 23:25

Оздоев об уходе из «Зенита»: «С Семаком у меня не было разговора»

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал подробности своего ухода из «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Магомед Оздоев заявил, что не обсуждал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком свой уход из команды.

— С Сергеем Богдановичем у меня не было разговора. Последний раз о контракте мы с ним общались на сборах в Эмиратах.

— Было ощущение, что Семак сделал четкую ставку на бразильцев. В этой ситуации шансов было мало?

— Лучше спросите у Сергея Богдановича об этом, на кого он делал ставку. Не общался с ним по этому поводу, — цитирует Оздоева Sport24.

— Одна из версий, почему вы решили покинуть «Зенит» — высокая конкуренция в центре поля и перспектива отсутствия игровой практики в полном объеме.

— Никогда не боялся конкуренции — иначе не перешел бы в «Зенит». Не считаю, что конкуренция была какой-то фантастической. Те же игроки, с которыми я провел последние 4,5 года.

Вместе с командой он четырежды выиграл российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.

В статусе игрока сине-бело-голубых Оздоев трижды входил в список 33 лучших игроков сезона и регулярно вызывался в сборную России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-25-ozdoyev-c-semakom-razgovora-ne-bylo-sprosite-u-sergeya-bogdanovicha-na-kogo-on-delal-stavku
Магомед Оздоев
Сергей Семак
ФК Зенит
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