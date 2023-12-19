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Сегодня, 15:38

Тикнизян готов уехать в зарубежный клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян заявил, что на данный момент не имеет предложений от зарубежных клубов.

«Интерес из Европы? Могут писать все что угодно, и не факт, что это является правдой. В СМИ много информации, не соответствующей действительности, поэтому я не обращаю внимания на это, а смотрю на то, что происходит по факту. А по факту пока никакого предложения из Европы нет, глобального интереса тоже. Я сконцентрирован на отдыхе и работе над собой. Готов ли уехать уже зимой? Если кто-то из зарубежных скаутов смотрел выставочный матч, то, думаю, мои шансы куда-то уехать резко упали. Но если будет предложение, которое устроит меня и клуб, то почему бы не попробовать? Надо рисковать и выходить из зоны комфорта. При всем уважении к «Локомотиву» думаю, они будут со мной согласны», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605552-tiknizyan-gotov-uyekhat-v-zarubezhnyy-klub-nado-riskovat-i-vykhodit-iz-zony-komforta
Наяир Тикнизян
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ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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