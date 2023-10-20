Осинькин объяснил, как Рахманович улучшил свою игру в этом сезоне

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру форварда Амара Рахмановича в этом сезоне РПЛ.

«Возможно, Амар понял наши требования. Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сильно не хватало голов, передач. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В этом сезоне 29-летний босниец провел за «Крылья» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.