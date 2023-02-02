Ари хочет, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии

Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Ари выразил желание, чтобы нынешний главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин возглавил национальную команду Бразилии.

«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал. Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился. Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

2 февраля Валерию Карпину исполнилось 54 года.

Под его руководством «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах. Лидирует — «Зенит» (42 очка).