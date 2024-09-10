Ари: «Готов помочь «Спартаку» — наберу форму и буду забивать в РПЛ»

Бывший форвард «Спартака» Ари заявил о готовности помочь московскому клубу.

«У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь «Спартаку»! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ. Мне нужно получить лишь шанс, чтобы поверили в меня, ха-ха», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

«Спартак» после семи туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем матче команда сыграет на выезде 15 сентября против махачкалинского «Динамо».