«Оренбург» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ онлайн
«Оренбург» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 8 марта
«Оренбург» и «Ростов» сыграют в 20-м туре чемпионата России в субботу, 8 марта. Матч на стадионе «Газовик» в Оренбурге начинается в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру показывают канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается в 11.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Ростов» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В предыдущем, первом после зимней паузе туре чемпионата «Оренбург» уступил «Спартаку» (0:2), а «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Встреча соперников в первом круге в Ростове-на-Дону 17 августа завершилась победой хозяев — 3:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
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|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0-0
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Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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