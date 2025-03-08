«Оренбург» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 8 марта

«Оренбург» и «Ростов» сыграют в 20-м туре чемпионата России в субботу, 8 марта. Матч на стадионе «Газовик» в Оренбурге начинается в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывают канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается в 11.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Ростов» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

В предыдущем, первом после зимней паузе туре чемпионата «Оренбург» уступил «Спартаку» (0:2), а «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Встреча соперников в первом круге в Ростове-на-Дону 17 августа завершилась победой хозяев — 3:2.