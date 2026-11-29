В «Ростове» рассказали, предусмотрены ли двойные премиальные в случае победы над «Краснодаром»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил «СЭ», что в случае победы в матче 16-го тура с «Краснодаром» для игроков не предусмотрены двойные премиальные.

«Двойные премиальные в случае победы в матче с «Краснодаром» не предусмотрены. У нас есть четкий прописанный регламент, от него и будем отталкиваться. Нет такого, что под какую-то конкретную команду прописаны те или иные бонусы», — сказал Чайка «СЭ».

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 29 ноября, в Ростове-на-Дону.

После 15 туров РПЛ «Ростов» с 22 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» идет четвертым с 27 очками.