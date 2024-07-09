«Оренбург» рассчитывает на Башича

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Иваном Башичем.

«Мы с агентом на связи, план действий у нас есть. Все под контролем. Клуб рассчитывает на Башича», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

Текущий контракт Ивана Башича с «Оренбургом» рассчитан до конца следующего сезона.