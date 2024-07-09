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Сегодня, 01:25

«Оренбург» рассчитывает на Башича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Иваном Башичем.

«Мы с агентом на связи, план действий у нас есть. Все под контролем. Клуб рассчитывает на Башича», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

Текущий контракт Ивана Башича с «Оренбургом» рассчитан до конца следующего сезона.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
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