Шикунов: «Дзюба и Джикия еще смогут поиграть в РПЛ, если не уедут в Турцию или Китай»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что 35-летний нападающий Артем Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия еще могут проявить себя в РПЛ.
«Они еще смогут поиграть в РПЛ, если не уедут в Турцию или Китай. Наверное, Артем поглядывает на «Шанхай Шэньхуа», и Слуцкий бы его с удовольствием к себе взял. Что касается Георгия, не знаю, с кем он ведет переговоры, но он пригодится в РПЛ. Как я видел в прессе, им интересуется клуб из Турции. Возможно, ведет переговоры там», — цитирует Metaratings.ru Шикунова.
Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».
Источник: Metaratings.ru
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