Шикунов: «Дзюба и Джикия еще смогут поиграть в РПЛ, если не уедут в Турцию или Китай»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что 35-летний нападающий Артем Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия еще могут проявить себя в РПЛ.

«Они еще смогут поиграть в РПЛ, если не уедут в Турцию или Китай. Наверное, Артем поглядывает на «Шанхай Шэньхуа», и Слуцкий бы его с удовольствием к себе взял. Что касается Георгия, не знаю, с кем он ведет переговоры, но он пригодится в РПЛ. Как я видел в прессе, им интересуется клуб из Турции. Возможно, ведет переговоры там», — цитирует Metaratings.ru Шикунова.

Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».