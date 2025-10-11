Абаскаль рассказал о разнице футбола в России и Мексике

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал «СЭ» уровень футбола в России и Мексике.

— Российский чемпионат сильнее. У вас выше темп. Здесь темп игры намного ниже, — сказал Абаскаль «СЭ».

После 12 туров «Атлетико Сан-Луис» под руководством Абаскаля набрал 10 очков и идет на 15-й строчке в чемпионате Мексики.