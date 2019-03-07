ОНК просит допустить к Кокорину врачей, рекомендованных "Зенитом"

Общественная наблюдательная комиссия Москвы опубликовала в своем Твиттере сообщение о форварде "Зенита" Александре Кокорине. Он, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, сейчас находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

По обращению родственников А.Кокорина члены ОНК Москвы Пятницкий и Волков посетили футболиста, получив копию его медицинской карты. Члены комиссии обратятся к руководству ГСУ ГУ МВД Москвы с ходатайством о допуске врачей, рекомендованных ФК "Зенит" для осмотра травмы Кокорина – ОНК Москвы (@Moscowonk) 7 марта 2019 г.

- По обращению родственников А.Кокорина члены ОНК Москвы Пятницкий и Волков посетили футболиста, получив копию его медицинской карты. Члены комиссии обратятся к руководству ГСУ ГУ МВД Москвы с ходатайством о допуске врачей, рекомендованных ФК "Зенит" для осмотра травмы Кокорина, - говорится в сообщении. - Ранее, по информации Павла Пятницкого, следствие дважды отказывало в допуске врачей (узкопрофильных специалистов) к Кокорину. Павел Пятницкий считает, что нужно законодательно менять подход к допуску врачей и оказанию медпомощи всем содержащимся под стражей.

Ранее, по информации @PP_Russia следствие дважды отказывало в допуске врачей (узкопрофильных специалистов) к Кокорину. Павел Пятницкий считает, что нужно законодательно менять подход к допуску врачей и оказанию медпомощи всем содержащимся под стражей. https://t.co/qJaudpmsa1 – ОНК Москвы (@Moscowonk) 7 марта 2019 г.

"Кокорин начал прихрамывать". Последняя информация от Общественной наблюдательной комиссии