"Он очень светлый человек". Валитова - о Кокорине

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова тепло отозвалась о своем супруге.
В сториз Инстаграма один из ее подписчиков пожелала футболисту поскорее вернуться домой, на что Дарья ответила: "Он очень светлый человек. Дай Бог".
Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Изначально срок заключения составлял 2 месяца, до 8 декабря 2018 года, но суд дважды его продлевал: сперва до 8 февраля, затем - до 8 апреля.
Жена Кокорина рассказала, как объясняет ребенку отсутствие отца
Опрос
Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до апреля 2019-го. Справедливо?
Загрузка...