"Он очень светлый человек". Валитова - о Кокорине

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова тепло отозвалась о своем супруге.

В сториз Инстаграма один из ее подписчиков пожелала футболисту поскорее вернуться домой, на что Дарья ответила: "Он очень светлый человек. Дай Бог".

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Изначально срок заключения составлял 2 месяца, до 8 декабря 2018 года, но суд дважды его продлевал: сперва до 8 февраля, затем - до 8 апреля.

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