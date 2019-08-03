21:31 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Всех беспокоит, что "Спартак" не забивает с игры"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России поделился беспокойством от отсутствия голов с игры.

– Какая ситуация с Ларссоном?

– Он только подписал контракт.

– О чем говорили в перерыве?

– Безусловно, хотели победить. Говорили об ошибках. Мы не так организованно играли в отборе. Настраивались на второй тайм.

– Команда не забила ни одного гола с игры за предыдущие туры? Вас это не беспокоит?

– Нас всех это беспокоит. И меня, и игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут и удовлетворение от голов, и победу. (Ярослав Сусов, Александр Рогулев)

Спартак - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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