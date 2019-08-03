Олег Кононов: "Всех беспокоит, что "Спартак" не забивает с игры"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России поделился беспокойством от отсутствия голов с игры.

– Какая ситуация с Ларссоном?



– Он только подписал контракт.



– О чем говорили в перерыве?



– Безусловно, хотели победить. Говорили об ошибках. Мы не так организованно играли в отборе. Настраивались на второй тайм.



– Команда не забила ни одного гола с игры за предыдущие туры? Вас это не беспокоит?



– Нас всех это беспокоит. И меня, и игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут и удовлетворение от голов, и победу. (Ярослав Сусов, Александр Рогулев)

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