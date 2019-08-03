Олег Кононов: "Регулярно встречаемся с болельщиками. И продолжим это делать"

Главный тренер "Спартака" оценил атмосферу на трибунах во время дерби с "Динамо", а также оценил игру новичков команды.

– Как оцениваете игру Ташаева? Почему его поставили? И как оцените Мирзова?

– Оценивать игру Мирзова я не буду, оценки более детальные я даю на разборе игры. Сейчас он в серьезном тренировочном процессе, по три А по Саше – он хорошо тренировался, он хотел в состав. Тем более, он играл против "Динамо", Мы знаем, что есть нюансы, когда футболисты хорошо играют против своих прошлых команд.

– Что можно сделать с карточками Гулиева и Бакаева?

– (Долгая пауза.) Эх… можно, но не буду говорить, каким образом. У нас идет постоянная работа на эту тему. Так что… надеюсь, что мы все-таки добьемся своего и регулярно карточки они не будут получать. Характер вспыльчивый у них чересчур.

– Чем вас привлек Тил? Можно сказать, что это системообразующий трансфер?

– Давайте ко мне по игре. Что касается Тила и других игроков мы дождемся , когда это будет объявлено и клубом, и руководителем.

– Сегодня на трибунах было хорошо и спокойно. Вы встречались с болельщиками?

– Мы регулярно встречаемся с болельщиками и еще будем это делать. Сегодня была прекрасная атмосфера. Нам очень жаль, что мы сегодня не выиграли. Зато показали характер. (Александр Рогулев)

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