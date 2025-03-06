Полузащитник «Динамо» Окишор назвал тройку лучших футболистов мира

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» назвал тройку лучших футболистов мира.

— Назови тройку лучших игроков мира.

— Ямаль — сто процентов первый. Просто волшебство какое-то, что он показывает. Беллингем — второй. Тоже класс, стабильность. Мне, конечно, было жалко, что его опустили в начале сезона ближе к обороне. Особо без атаки был, без результативных действий. А когда он только перешел в «Реал», то был моим любимым игроком. Сейчас тоже начал подключаться к атакам, забивать. Менталитет Беллингема мне тоже нравится. Он молодой, но при этом действует на поле как зрелый игрок. Третий... А Криштиану Роналду еще молодой? Ему ведь всего 40. Тогда третий — Криштиану Роналду! — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Виктора Окишора читайте на сайте «СЭ»