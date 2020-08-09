РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Очень странные дела». Арбитр Федотов объяснил, был ли пенальти «Сочи» в ворота «Спартака»

20:45
Момент с назначением 11-метрового.
Момент с назначением 11-метрового.
Теги:

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Василий Казарцев решил наказать красно-белых 11-метровым на 14-й минуте после попытки выбить мяч защитника Павла Маслова в борьбе с Кириллом Заикой.

— Судя по всему, «помощник» на VAR, как и миллионы зрителей, смотрят первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела»... — написал Федотов в Twitter. — Маслов был первый на мяче, а игрок «Сочи» (он инициатор контакта) бьет по ноге. Грубая ошибка Казарцева.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1491
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: правильно ли назначен пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир