«Очень странные дела». Арбитр Федотов объяснил, был ли пенальти «Сочи» в ворота «Спартака»

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Василий Казарцев решил наказать красно-белых 11-метровым на 14-й минуте после попытки выбить мяч защитника Павла Маслова в борьбе с Кириллом Заикой.

— Судя по всему, «помощник» на VAR, как и миллионы зрителей, смотрят первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела»... — написал Федотов в Twitter. — Маслов был первый на мяче, а игрок «Сочи» (он инициатор контакта) бьет по ноге. Грубая ошибка Казарцева.