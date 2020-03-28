«Обычный день». Кокорин показал, как проводит время с Соболевым на карантине
09:37
Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний российский футболист сыграл в CS:GO вместе с братом Кириллом, нападающим «Спартака» Александром Соболевым и хавбеком «Балтики» Аланом Чочиевым.
«Обычный день», — подписал скриншот из игры Кокорин.
Александр Кокорин сыграл в CS:GO c игроком «Спартака». Фото instagram.com
В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
Опрос
проголосовало: 15325Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020