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«Обычный день». Кокорин показал, как проводит время с Соболевым на карантине

09:37
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Кокорин сыграл в CS:GO c игроком «Спартака». Фото instagram.com
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний российский футболист сыграл в CS:GO вместе с братом Кириллом, нападающим «Спартака» Александром Соболевым и хавбеком «Балтики» Аланом Чочиевым.

«Обычный день», — подписал скриншот из игры Кокорин.

Александр Кокорин сыграл в CS:GO c игроком "Спартака". Фото instagram.com
Александр Кокорин сыграл в CS:GO c игроком «Спартака». Фото instagram.com

В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

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