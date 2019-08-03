20:27 | Футбол — РПЛ

Нжи дебютировал в составе "Динамо" в матче со "Спартаком"

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Новичок "Динамо" нападающий Клинтон Нжи дебютировал в составе бело-голубых в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком"

Соглашение с 25-летним экс-форвардом "Марселя" рассчитано на 3 года, он будет выступать под 9-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере игрока были  заинтересованы ЦСКА и "Спартак". В прошлом сезоне Нжи провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

Встреча "Спартак" – "Динамо" проходит на стадионе "Открытие Арена". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры.

Спартак – Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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