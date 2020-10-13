Новый тест Рыбуса на коронавирус дал отрицательный результат

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус, сдавший положительный тест на коронавирус в расположении сборной Польши, сдал новый тест, который оказался отрицательным. Однако футболист останется за изоляции до четверга, сообщает Onet Sport.

Поялкам осталось провести еще один матч в Лиге наций — 14 октября команда сыграет против Боснии и Герцеговины.

В нынешнем сезоне Рыбус провел за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.