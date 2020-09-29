Новиков покинул пост главного тренера «Динамо»

На своей странице в Instagram Кирилл Новиков сообщил о решении покинуть пост главного тренера «Динамо».

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем», — написал Новиков.

В последнем матче под руководством Новикова «Динамо» уступило «Химкам» (0:1).

39-летний тренер возглавил «Динамо» в ноябре прошлого года. Под его руководством динамовцы заняли шестое место в сезоне-2019/20 и пробились в Лигу Европы, где уступили во 2-м квалификационном раунде тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

«Динамо» при Новикове сыграло 27 матчей в Тинькофф РПЛ. 13 игр завершилось победой при шести ничьих и восьми поражениях.