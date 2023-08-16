Агент Давинсона Санчеса рассказал, возможен ли еще переход защитника в «Спартак»
Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе его клиента в «Спартак».
«Возможен ли еще переход Санчеса в «Спартак»? Нет», — цитирует Шену Sport24.
«Спартак» вел переговоры о переходе 27-летнего колумбийца в летнее трансферное окно. В конце июля в агентстве Санчеса рассказали, что игрок отказался от варианта с переходом в московский клуб.
Источник: Sport24
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|
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
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|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
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|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
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|20.08
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Факел – Пари НН
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|20.08
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|20:00
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Спартак
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Матео Кассьерра
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|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
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|1
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