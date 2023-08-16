Агент Давинсона Санчеса рассказал, возможен ли еще переход защитника в «Спартак»

Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе его клиента в «Спартак».

«Возможен ли еще переход Санчеса в «Спартак»? Нет», — цитирует Шену Sport24.

«Спартак» вел переговоры о переходе 27-летнего колумбийца в летнее трансферное окно. В конце июля в агентстве Санчеса рассказали, что игрок отказался от варианта с переходом в московский клуб.