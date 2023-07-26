Новичок «Брайтона» Игор мог перейти в «Краснодар»
Агент новичка «Брайтона» Игора, Марко Фальдини, заявил, что 25-летний бразилец мог стать игроком «Краснодара».
«Переход в АПЛ — это новый шаг для футболиста и большой вызов. Правда ли, что «Спартак» и «Локомотив» несколько лет назад проявляли к нему интерес? Нет, неправда, но интерес из России был, от «Краснодара», — цитирует Фальдини «Евро Футбол».
Английский клуб сегодня 26 июля объявил о подписании с Игором 4-летнего контракта.
Источник: Евро Футбол
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|
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
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|1
|0
|0
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|
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|1
|1
|0
|0
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|
6
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|0
|1
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|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|0
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|0
|
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|0
|0
|1
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
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|0
|
16
|Балтика
|1
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|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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