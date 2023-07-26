Новичок «Брайтона» Игор мог перейти в «Краснодар»

Агент новичка «Брайтона» Игора, Марко Фальдини, заявил, что 25-летний бразилец мог стать игроком «Краснодара».

«Переход в АПЛ — это новый шаг для футболиста и большой вызов. Правда ли, что «Спартак» и «Локомотив» несколько лет назад проявляли к нему интерес? Нет, неправда, но интерес из России был, от «Краснодара», — цитирует Фальдини «Евро Футбол».

Английский клуб сегодня 26 июля объявил о подписании с Игором 4-летнего контракта.