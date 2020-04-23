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«Никакая это не пандемия». Бывший врач «Спартака» о коронавирусе

22:02
Михаил Вартапетов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Михаил Вартапетов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о распространении нового вида инфекции.

— Эпидемия объявляется, когда 5 процентов больны, — говорит Вартапетов. — Сейчас передо мной простые цифры — по той же Италии. Где все в ужасе от количества заболевших. Назвать вам?

— Если можно.

— Население 60 миллионов. А заболело — 150 тысяч. Четверть процента! Так что я в команде оптимистов. Все это — обычная сезонная вспышка вирусной инфекции. Такие были и будут, ничего в них страшного нет. Главное — без паники! (Юрий Голышак)

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