«Никакая это не пандемия». Бывший врач «Спартака» о коронавирусе

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о распространении нового вида инфекции.

— Эпидемия объявляется, когда 5 процентов больны, — говорит Вартапетов. — Сейчас передо мной простые цифры — по той же Италии. Где все в ужасе от количества заболевших. Назвать вам?

— Если можно.

— Население 60 миллионов. А заболело — 150 тысяч. Четверть процента! Так что я в команде оптимистов. Все это — обычная сезонная вспышка вирусной инфекции. Такие были и будут, ничего в них страшного нет. Главное — без паники! (Юрий Голышак)