Нигматуллин считает, что ЦСКА фаворит в матче с «Локомотивом»

Экс-вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин считает, что в матче 9-го тура чемпионата России между его бывшими командами шансов больше у красно-синих. Игра состоится в воскресенье, 27 сентября.

— Сейчас более благополучной выглядит ситуация у армейцев, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Они и в таблице повыше, и в целом играют получше. И состав у них более сбалансированный. ЦСКА уже успел хорошо укрепиться, а у «Локомотива» пока новички не приносят необходимые плоды. Тем не менее в отдельном матче «железнодорожники» могут добиться успеха, не будучи фаворитами. Такое уже не раз случалось. В целом у них не то чтобы плохое положение, но побед мало. И поэтому перспективы команды тревожат — как в ближайшем матче, так и в целом по сезону. Есть еще много над чем работать.