Экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход из ЦСКА тренеров Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.

«Вот это поворот», — отреагировал Нигматуллин в Instagram.

29 декабря ЦСКА объявил о том, что 50-летний Овчинников и 51-летний Онопко покидают команду в связи с истечением их контрактов.

Ранее капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев опубликовал пост, в котором поблагодарил Овчинникова за совместную работу.

ЦСКА с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.