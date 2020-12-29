Нигматуллин — об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА: «Вот это поворот»
20:48
Экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход из ЦСКА тренеров Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.
«Вот это поворот», — отреагировал Нигматуллин в Instagram.
29 декабря ЦСКА объявил о том, что 50-летний Овчинников и 51-летний Онопко покидают команду в связи с истечением их контрактов.
Ранее капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев опубликовал пост, в котором поблагодарил Овчинникова за совместную работу.
ЦСКА с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.
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