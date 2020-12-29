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Нигматуллин — об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА: «Вот это поворот»

20:48
Виктор Гончаренко, Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Виктор Гончаренко, Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход из ЦСКА тренеров Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.

«Вот это поворот», — отреагировал Нигматуллин в Instagram.

29 декабря ЦСКА объявил о том, что 50-летний Овчинников и 51-летний Онопко покидают команду в связи с истечением их контрактов.

Ранее капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев опубликовал пост, в котором поблагодарил Овчинникова за совместную работу.

ЦСКА с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.

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