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Акинфеев поблагодарил Овчинникова за работу в ЦСКА

16:21
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность Сергею Овчинникову, который покинул тренерский штаб клуба.

«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», — написал Акинфеев в Instagram.

Вместе с Овчинниковым тренерский штаб армейцев покинул также Виктор Онопко. У них закончились контракты с клубом.

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