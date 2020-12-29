Акинфеев поблагодарил Овчинникова за работу в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность Сергею Овчинникову, который покинул тренерский штаб клуба.

«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», — написал Акинфеев в Instagram.

Вместе с Овчинниковым тренерский штаб армейцев покинул также Виктор Онопко. У них закончились контракты с клубом.