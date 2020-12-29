Акинфеев поблагодарил Овчинникова за работу в ЦСКА
16:21
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность Сергею Овчинникову, который покинул тренерский штаб клуба.
«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», — написал Акинфеев в Instagram.
Вместе с Овчинниковым тренерский штаб армейцев покинул также Виктор Онопко. У них закончились контракты с клубом.
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