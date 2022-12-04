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Сегодня, 18:17

Нетфуллин считает, что Дзюба помог бы остаться «Торпедо» в РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в московский клуб.

«В команде нет разговоров о возможном приходе Дзюбы. Наверное, кто-то читает и видит эти новости, но не более того. Вырастут ли шансы не вылететь с приходом Дзюбы? Это покажет только футбольное поле — может, без него мы хорошо войдем в весну и останемся, а может, вылетим вместе с ним. Никто не знает. Но он, конечно, помог бы нам остаться в РПЛ.

Для России Дзюба — топ-игрок. Возраст? Он не играет в футбол. У нас, почему-то, зачастую смотрят в паспорт, но, как показывает практика, это так не работает. В «Торпедо» есть возвратные игроки, которые все еще держат марку", — приводит «РБ Спорт» слова Нетфуллина.

На данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор», однако 6 ноября он расторг контракт с турецким клубом. В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-torpedo-netfullin-dlya-rossii-dzyuba-top-igrok-konechno-on-pomog-by-nam-ostat-sya-v-rpl/

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25%

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19%

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Сенегал

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24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

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34%

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ТБ 2.5

28%

1.93

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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