Нетфуллин считает, что Дзюба помог бы остаться «Торпедо» в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в московский клуб.

«В команде нет разговоров о возможном приходе Дзюбы. Наверное, кто-то читает и видит эти новости, но не более того. Вырастут ли шансы не вылететь с приходом Дзюбы? Это покажет только футбольное поле — может, без него мы хорошо войдем в весну и останемся, а может, вылетим вместе с ним. Никто не знает. Но он, конечно, помог бы нам остаться в РПЛ.

Для России Дзюба — топ-игрок. Возраст? Он не играет в футбол. У нас, почему-то, зачастую смотрят в паспорт, но, как показывает практика, это так не работает. В «Торпедо» есть возвратные игроки, которые все еще держат марку", — приводит «РБ Спорт» слова Нетфуллина.

На данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор», однако 6 ноября он расторг контракт с турецким клубом. В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.