Некрасов рассказал, как Ларионов познакомил его с Мостовым на даче

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об истории своего знакомства с бывшим полузащитником красно-белых Александром Мостовым.

— Не раз читал, что теплые отношения связывают вас с Александром Мостовым. Сам Мостовой в одном из интервью упомянул о давнем знакомстве с вами. Когда и при каких обстоятельствах оно произошло?

— На моей даче, куда Александра привез Игорь Ларионов. Это было несколько лет назад. Они приехали поиграть в футбол, а после этого Мостовой остался с нами, мы долго-долго общались, парились, ели шашлык. С тех пор общение и пошло.

А когда я оказался в клубе, одна из первых встреч, которую инициировал в новом качестве, была именно с Мостовым. Прекрасно понимал, сколько такой талантливый, разносторонний, общительный человек, имеющий огромный опыт игры на высочайшем международном уровне, авторитетный в футбольной Европе, может дать «Спартаку». А «Спартак», надеемся, ему.

К слову, будучи в августе в Сплите, я пересекся с Макелеле и передал ему привет от Александра. Клод был очень рад, начал расспрашивать, как дела у СашА и ВалерИ (Карпина. — Прим. «СЭ»), просил передать обоим привет.

— Возможная роль Мостового после возвращения российских клубов в Европу представляется мне схожей с ролью Эмилио Бутрагеньо в «Реале» — международный амбассадор, который ездит с командой на матчи еврокубков и популяризирует ее.

— Придя в «Спартак», быстро свыкся с мыслью, что самый главный человек в спортивной части клуба — главный тренер. Соответственно, если Карседо вместе со спортивным директором посчитают участие Мостового или другого ветерана важным и нужным в продвижении интересов клуба, мы с этим согласимся и поддержим. Но не наоборот. Несмотря на наши великолепные отношения с Александром и еще рядом игроков, которые десятилетиями ковали славу «Спартаку», никогда не буду навязывать их в этой роли, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год и дважды становился чемпионом СССР. После отъезда из Москвы полузащитник играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

4 июня 2026 года стало известно, что Мостовой начал вести клубный подкаст «Спартака». Среди его первых гостей были Эсекьель Барко и Руслан Литвинов.