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Некрасов рассказал, как Ларионов познакомил его с Мостовым на даче

Некрасов рассказал, как Ларионов познакомил его с Мостовым на даче

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об истории своего знакомства с бывшим полузащитником красно-белых Александром Мостовым.

— Не раз читал, что теплые отношения связывают вас с Александром Мостовым. Сам Мостовой в одном из интервью упомянул о давнем знакомстве с вами. Когда и при каких обстоятельствах оно произошло?

— На моей даче, куда Александра привез Игорь Ларионов. Это было несколько лет назад. Они приехали поиграть в футбол, а после этого Мостовой остался с нами, мы долго-долго общались, парились, ели шашлык. С тех пор общение и пошло.

А когда я оказался в клубе, одна из первых встреч, которую инициировал в новом качестве, была именно с Мостовым. Прекрасно понимал, сколько такой талантливый, разносторонний, общительный человек, имеющий огромный опыт игры на высочайшем международном уровне, авторитетный в футбольной Европе, может дать «Спартаку». А «Спартак», надеемся, ему.

К слову, будучи в августе в Сплите, я пересекся с Макелеле и передал ему привет от Александра. Клод был очень рад, начал расспрашивать, как дела у СашА и ВалерИ (Карпина. — Прим. «СЭ»), просил передать обоим привет.

— Возможная роль Мостового после возвращения российских клубов в Европу представляется мне схожей с ролью Эмилио Бутрагеньо в «Реале» — международный амбассадор, который ездит с командой на матчи еврокубков и популяризирует ее.

— Придя в «Спартак», быстро свыкся с мыслью, что самый главный человек в спортивной части клуба — главный тренер. Соответственно, если Карседо вместе со спортивным директором посчитают участие Мостового или другого ветерана важным и нужным в продвижении интересов клуба, мы с этим согласимся и поддержим. Но не наоборот. Несмотря на наши великолепные отношения с Александром и еще рядом игроков, которые десятилетиями ковали славу «Спартаку», никогда не буду навязывать их в этой роли, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год и дважды становился чемпионом СССР. После отъезда из Москвы полузащитник играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

4 июня 2026 года стало известно, что Мостовой начал вести клубный подкаст «Спартака». Среди его первых гостей были Эсекьель Барко и Руслан Литвинов.

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Александр Мостовой
Игорь Ларионов (хоккей)
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Сергей Некрасов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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