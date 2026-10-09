Некрасов рассказал, как Ларионов познакомил его с Мостовым на даче
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об истории своего знакомства с бывшим полузащитником красно-белых Александром Мостовым.
— Не раз читал, что теплые отношения связывают вас с Александром Мостовым. Сам Мостовой в одном из интервью упомянул о давнем знакомстве с вами. Когда и при каких обстоятельствах оно произошло?
— На моей даче, куда Александра привез Игорь Ларионов. Это было несколько лет назад. Они приехали поиграть в футбол, а после этого Мостовой остался с нами, мы долго-долго общались, парились, ели шашлык. С тех пор общение и пошло.
А когда я оказался в клубе, одна из первых встреч, которую инициировал в новом качестве, была именно с Мостовым. Прекрасно понимал, сколько такой талантливый, разносторонний, общительный человек, имеющий огромный опыт игры на высочайшем международном уровне, авторитетный в футбольной Европе, может дать «Спартаку». А «Спартак», надеемся, ему.
К слову, будучи в августе в Сплите, я пересекся с Макелеле и передал ему привет от Александра. Клод был очень рад, начал расспрашивать, как дела у СашА и ВалерИ (Карпина. — Прим. «СЭ»), просил передать обоим привет.
— Возможная роль Мостового после возвращения российских клубов в Европу представляется мне схожей с ролью Эмилио Бутрагеньо в «Реале» — международный амбассадор, который ездит с командой на матчи еврокубков и популяризирует ее.
— Придя в «Спартак», быстро свыкся с мыслью, что самый главный человек в спортивной части клуба — главный тренер. Соответственно, если Карседо вместе со спортивным директором посчитают участие Мостового или другого ветерана важным и нужным в продвижении интересов клуба, мы с этим согласимся и поддержим. Но не наоборот. Несмотря на наши великолепные отношения с Александром и еще рядом игроков, которые десятилетиями ковали славу «Спартаку», никогда не буду навязывать их в этой роли, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год и дважды становился чемпионом СССР. После отъезда из Москвы полузащитник играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
4 июня 2026 года стало известно, что Мостовой начал вести клубный подкаст «Спартака». Среди его первых гостей были Эсекьель Барко и Руслан Литвинов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1