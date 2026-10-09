Некрасов объяснил, почему «Спартак» за 25 лет только один раз стал чемпионом России

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о причинах неудачных выступлений московского клуба в борьбе за чемпионство на протяжении последней четверти века.

— Это чемпионство у «Спартака» — всего одно за 25 лет с 2001 года. Насколько это вам кажется неприемлемым с точки зрения и популярности клуба, и тех вложений, которые делались в красно-белых за эту четверть века? К какому выводу о причинах такой низкой эффективности этих вложений вы за год пришли?

— Это был один из тех вопросов, которые я записал себе в августе прошлого года. Мне тоже интересно было понять причины. После чего перечислил сам себе несколько генеральных и спортивных директоров, а также вереницу главных тренеров. Так что эти причины стали понятны еще до того, как мы с «ЛУКОЙЛом» пришли к окончательному решению. В то же время мне не совсем корректно рассуждать о том, что делалось так и не так в предшествующие годы.

— Федун для вас — положительный или отрицательный пример управления «Спартаком»?

— Мне сложно судить о том, чего не мог видеть изнутри. Но я пришел из большого бизнеса, работал в крупных корпорациях в России и за рубежом. Принципы корпоративного управления, которые позволяют управлять большими проектами, — то, что мне близко.

В «Спартаке», самом популярном клубе страны, а может, и всей Восточной Европы, вместе с академией работают больше семисот человек. То есть это большая компания. Управленческая команда, к которой я присоединился, была по крупицам создана моим предшественником Олегом Малышевым, и тут я могу уверенно говорить — в ней все люди на своих местах, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Последний чемпионский титул до эпохи Леонида Федуна «Спартак» завоевал в 2001 году под руководством Олега Романцева. Следующее золото красно-белые выиграли только в сезоне-2016/17, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера.

Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году. За 18 лет его работы «Спартак» один раз стал чемпионом, несколько раз завоевывал серебряные медали, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

В августе 2022 года Федун покинул пост президента клуба, а владельцем «Спартака» стал «ЛУКОЙЛ». После этого должность генерального директора занимали Евгений Мележиков, Олег Малышев и Сергей Некрасов.

В мае 2026 года «Спартак» впервые за четыре года выиграл Кубок России. В Суперфинале московская команда обыграла «Краснодар» по пенальти.