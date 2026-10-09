Некрасов объяснил, почему «Спартак» за 25 лет только один раз стал чемпионом России
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о причинах неудачных выступлений московского клуба в борьбе за чемпионство на протяжении последней четверти века.
— Это чемпионство у «Спартака» — всего одно за 25 лет с 2001 года. Насколько это вам кажется неприемлемым с точки зрения и популярности клуба, и тех вложений, которые делались в красно-белых за эту четверть века? К какому выводу о причинах такой низкой эффективности этих вложений вы за год пришли?
— Это был один из тех вопросов, которые я записал себе в августе прошлого года. Мне тоже интересно было понять причины. После чего перечислил сам себе несколько генеральных и спортивных директоров, а также вереницу главных тренеров. Так что эти причины стали понятны еще до того, как мы с «ЛУКОЙЛом» пришли к окончательному решению. В то же время мне не совсем корректно рассуждать о том, что делалось так и не так в предшествующие годы.
— Федун для вас — положительный или отрицательный пример управления «Спартаком»?
— Мне сложно судить о том, чего не мог видеть изнутри. Но я пришел из большого бизнеса, работал в крупных корпорациях в России и за рубежом. Принципы корпоративного управления, которые позволяют управлять большими проектами, — то, что мне близко.
В «Спартаке», самом популярном клубе страны, а может, и всей Восточной Европы, вместе с академией работают больше семисот человек. То есть это большая компания. Управленческая команда, к которой я присоединился, была по крупицам создана моим предшественником Олегом Малышевым, и тут я могу уверенно говорить — в ней все люди на своих местах, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Последний чемпионский титул до эпохи Леонида Федуна «Спартак» завоевал в 2001 году под руководством Олега Романцева. Следующее золото красно-белые выиграли только в сезоне-2016/17, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера.
Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году. За 18 лет его работы «Спартак» один раз стал чемпионом, несколько раз завоевывал серебряные медали, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
В августе 2022 года Федун покинул пост президента клуба, а владельцем «Спартака» стал «ЛУКОЙЛ». После этого должность генерального директора занимали Евгений Мележиков, Олег Малышев и Сергей Некрасов.
В мае 2026 года «Спартак» впервые за четыре года выиграл Кубок России. В Суперфинале московская команда обыграла «Краснодар» по пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1