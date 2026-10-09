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Некрасов объяснил, почему «Спартак» за 25 лет только один раз стал чемпионом России

Некрасов объяснил, почему «Спартак» за 25 лет только один раз стал чемпионом России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о причинах неудачных выступлений московского клуба в борьбе за чемпионство на протяжении последней четверти века.

— Это чемпионство у «Спартака» — всего одно за 25 лет с 2001 года. Насколько это вам кажется неприемлемым с точки зрения и популярности клуба, и тех вложений, которые делались в красно-белых за эту четверть века? К какому выводу о причинах такой низкой эффективности этих вложений вы за год пришли?

— Это был один из тех вопросов, которые я записал себе в августе прошлого года. Мне тоже интересно было понять причины. После чего перечислил сам себе несколько генеральных и спортивных директоров, а также вереницу главных тренеров. Так что эти причины стали понятны еще до того, как мы с «ЛУКОЙЛом» пришли к окончательному решению. В то же время мне не совсем корректно рассуждать о том, что делалось так и не так в предшествующие годы.

— Федун для вас — положительный или отрицательный пример управления «Спартаком»?

— Мне сложно судить о том, чего не мог видеть изнутри. Но я пришел из большого бизнеса, работал в крупных корпорациях в России и за рубежом. Принципы корпоративного управления, которые позволяют управлять большими проектами, — то, что мне близко.

В «Спартаке», самом популярном клубе страны, а может, и всей Восточной Европы, вместе с академией работают больше семисот человек. То есть это большая компания. Управленческая команда, к которой я присоединился, была по крупицам создана моим предшественником Олегом Малышевым, и тут я могу уверенно говорить — в ней все люди на своих местах, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Последний чемпионский титул до эпохи Леонида Федуна «Спартак» завоевал в 2001 году под руководством Олега Романцева. Следующее золото красно-белые выиграли только в сезоне-2016/17, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера.

Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году. За 18 лет его работы «Спартак» один раз стал чемпионом, несколько раз завоевывал серебряные медали, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

В августе 2022 года Федун покинул пост президента клуба, а владельцем «Спартака» стал «ЛУКОЙЛ». После этого должность генерального директора занимали Евгений Мележиков, Олег Малышев и Сергей Некрасов.

В мае 2026 года «Спартак» впервые за четыре года выиграл Кубок России. В Суперфинале московская команда обыграла «Краснодар» по пенальти.

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Олег Романцев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Массимо Каррера
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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