Некрасов рассказал о строительстве новых баз и манежей «Спартака» в Тушине и Сокольниках

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» сообщил о планах масштабного развития инфраструктуры московского клуба.

— Расскажите о стройке, которую «Спартак» сейчас ведет, о новой инфраструктуре, которая в ближайшие годы будет построена в Тушине и Сокольниках. Что главное нужно знать о ней болельщикам?

— В Тушине готовятся к вводу несколько тренировочных полей, которые появятся начиная с конца этого года и до 2030-го; строится тренировочная база, многоэтажный административный блок и шикарный манеж с полноразмерным полем. Там же появится стадион с искусственным полем на три тысячи мест, где будут играть молодежка, «двойка» и женская команда. Сроки сдачи — с 2028-го по 2030-й.

Достраивается и гостиница, где были обнаружены определенные нюансы, требующие доработки, — поэтому ее сдача затянулась, но это тоже очень важный для нас объект.

Еще один манеж будет построен на месте старого, в Сокольниках. Того, в котором я играл еще с 1992 года, где прощались со многими великими спартаковцами, включая Николая Старостина и Федора Черенкова.

Когда пришел в клуб, мы устроили там матч между ветеранами, сотрудниками клуба и журналистами. Нашу команду тренировал Романцев, а играли в ней Титов, Хлестов и другие легенды, команду журналистов возглавлял Леонид Трахтенберг, еще одна наша легенда.

Тогда понял: входишь в этот манеж — и при всем уважении к его истории окунаешься в атмосферу почти полувековой давности. Даже тогдашний запах не ушел! Там меняли покрытие, освещение, но в целом это по футбольным меркам даже не прошлый, а позапрошлый век.

И когда туда приходят мальчики 9-11 лет с мамами и видят это, то едут в пару других московских клубов и принимают невыгодное с точки зрения академии «Спартака» решение. Поэтому у нас просто нет иного выхода, как демонтировать старый и построить новый манеж при академии с полем 105 на 68 метров, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

8 июля 2026 года власти Москвы сообщили о согласовании архитектурно-градостроительного решения спортивно-тренировочного комплекса «Спартака» в Сокольниках. Согласно опубликованным параметрам проекта, на участке площадью 19,5 гектара планируется построить объекты общей площадью более 64 тысяч квадратных метров.

В состав комплекса войдут тренировочная база, крытый манеж, техническое здание и футбольный стадион на 500 мест. Внутри предусмотрены медицинский блок, бассейн, тренажерные залы и помещения для размещения спортсменов.

Ранее Минспорт также представлял проект спортивного комплекса в Тушине общей площадью около 110 тысяч квадратных метров. Его финансирование планировалось за счет «ЛУКОЙЛа» и частных инвестиций.