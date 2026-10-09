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Некрасов рассказал о строительстве новых баз и манежей «Спартака» в Тушине и Сокольниках

Некрасов рассказал о строительстве новых баз и манежей «Спартака» в Тушине и Сокольниках

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» сообщил о планах масштабного развития инфраструктуры московского клуба.

— Расскажите о стройке, которую «Спартак» сейчас ведет, о новой инфраструктуре, которая в ближайшие годы будет построена в Тушине и Сокольниках. Что главное нужно знать о ней болельщикам?

— В Тушине готовятся к вводу несколько тренировочных полей, которые появятся начиная с конца этого года и до 2030-го; строится тренировочная база, многоэтажный административный блок и шикарный манеж с полноразмерным полем. Там же появится стадион с искусственным полем на три тысячи мест, где будут играть молодежка, «двойка» и женская команда. Сроки сдачи — с 2028-го по 2030-й.

Достраивается и гостиница, где были обнаружены определенные нюансы, требующие доработки, — поэтому ее сдача затянулась, но это тоже очень важный для нас объект.

Еще один манеж будет построен на месте старого, в Сокольниках. Того, в котором я играл еще с 1992 года, где прощались со многими великими спартаковцами, включая Николая Старостина и Федора Черенкова.

Когда пришел в клуб, мы устроили там матч между ветеранами, сотрудниками клуба и журналистами. Нашу команду тренировал Романцев, а играли в ней Титов, Хлестов и другие легенды, команду журналистов возглавлял Леонид Трахтенберг, еще одна наша легенда.

Тогда понял: входишь в этот манеж — и при всем уважении к его истории окунаешься в атмосферу почти полувековой давности. Даже тогдашний запах не ушел! Там меняли покрытие, освещение, но в целом это по футбольным меркам даже не прошлый, а позапрошлый век.

И когда туда приходят мальчики 9-11 лет с мамами и видят это, то едут в пару других московских клубов и принимают невыгодное с точки зрения академии «Спартака» решение. Поэтому у нас просто нет иного выхода, как демонтировать старый и построить новый манеж при академии с полем 105 на 68 метров, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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8 июля 2026 года власти Москвы сообщили о согласовании архитектурно-градостроительного решения спортивно-тренировочного комплекса «Спартака» в Сокольниках. Согласно опубликованным параметрам проекта, на участке площадью 19,5 гектара планируется построить объекты общей площадью более 64 тысяч квадратных метров.

В состав комплекса войдут тренировочная база, крытый манеж, техническое здание и футбольный стадион на 500 мест. Внутри предусмотрены медицинский блок, бассейн, тренажерные залы и помещения для размещения спортсменов.

Ранее Минспорт также представлял проект спортивного комплекса в Тушине общей площадью около 110 тысяч квадратных метров. Его финансирование планировалось за счет «ЛУКОЙЛа» и частных инвестиций.

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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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