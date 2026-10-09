Некрасов рассказал о строительстве новых баз и манежей «Спартака» в Тушине и Сокольниках
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» сообщил о планах масштабного развития инфраструктуры московского клуба.
— Расскажите о стройке, которую «Спартак» сейчас ведет, о новой инфраструктуре, которая в ближайшие годы будет построена в Тушине и Сокольниках. Что главное нужно знать о ней болельщикам?
— В Тушине готовятся к вводу несколько тренировочных полей, которые появятся начиная с конца этого года и до 2030-го; строится тренировочная база, многоэтажный административный блок и шикарный манеж с полноразмерным полем. Там же появится стадион с искусственным полем на три тысячи мест, где будут играть молодежка, «двойка» и женская команда. Сроки сдачи — с 2028-го по 2030-й.
Достраивается и гостиница, где были обнаружены определенные нюансы, требующие доработки, — поэтому ее сдача затянулась, но это тоже очень важный для нас объект.
Еще один манеж будет построен на месте старого, в Сокольниках. Того, в котором я играл еще с 1992 года, где прощались со многими великими спартаковцами, включая Николая Старостина и Федора Черенкова.
Когда пришел в клуб, мы устроили там матч между ветеранами, сотрудниками клуба и журналистами. Нашу команду тренировал Романцев, а играли в ней Титов, Хлестов и другие легенды, команду журналистов возглавлял Леонид Трахтенберг, еще одна наша легенда.
Тогда понял: входишь в этот манеж — и при всем уважении к его истории окунаешься в атмосферу почти полувековой давности. Даже тогдашний запах не ушел! Там меняли покрытие, освещение, но в целом это по футбольным меркам даже не прошлый, а позапрошлый век.
И когда туда приходят мальчики 9-11 лет с мамами и видят это, то едут в пару других московских клубов и принимают невыгодное с точки зрения академии «Спартака» решение. Поэтому у нас просто нет иного выхода, как демонтировать старый и построить новый манеж при академии с полем 105 на 68 метров, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
8 июля 2026 года власти Москвы сообщили о согласовании архитектурно-градостроительного решения спортивно-тренировочного комплекса «Спартака» в Сокольниках. Согласно опубликованным параметрам проекта, на участке площадью 19,5 гектара планируется построить объекты общей площадью более 64 тысяч квадратных метров.
В состав комплекса войдут тренировочная база, крытый манеж, техническое здание и футбольный стадион на 500 мест. Внутри предусмотрены медицинский блок, бассейн, тренажерные залы и помещения для размещения спортсменов.
Ранее Минспорт также представлял проект спортивного комплекса в Тушине общей площадью около 110 тысяч квадратных метров. Его финансирование планировалось за счет «ЛУКОЙЛа» и частных инвестиций.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1