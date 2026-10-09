Некрасов объяснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, что помогло вратарю Александру Максименко вернуться к уверенной игре.
— Александр Максименко при вас продлевал соглашение со «Спартаком» на год, до лета 2027-го, но сейчас настала пора подписывать новый длинный контракт. Тем более учитывая его прогресс в этом сезоне.
— Когда будут новости — мы о них сообщим. По отношению к Максименко, наверное, неправильно употреблять слово «прогресс» — он просто вернулся на свой уровень. В прошлом сезоне он, возможно, выступал чуть менее уверенно, чем два-три года назад. Сейчас и по статистике, и по взаимодействию между ним и обороной все в порядке. Не в последнюю очередь на его уверенной игре сказалась стабилизация защитной линии.
Да, с первых минут могут играть двое из тройки центральных защитников — Джику, Ву, Бабич, могут быть разные решения по крайним защитникам, но главное — есть система и нет хаоса. Для вратаря это очень важно.
— Что, по-вашему, позволило Максименко преодолеть прошлогодний спад?
— Оттолкнусь от периода, начиная с зимних сборов, когда приехал новый тренерский штаб и с ним — новый тренер вратарей Начо. Он молодой специалист, но очень важная часть штаба, помогает ему и Артем Ребров. После этого если не от недели к неделе, то от месяца к месяцу стал очевиден прогресс, который от тренировок перешел к играм. Такое впечатление, что Саша большими ложками черпал ту самую уверенность, которой ему прежде не хватало.
Опять же, мы помним вторую часть работы штаба Станковича, когда буквально в каждом матче у команды была новая линия обороны. Уверен, что вратарю это как минимум не помогало. Теперь же точно вижу, что Саша стал более раскрепощен, общителен, открыт. Думаю, этому способствует и общая атмосфера в раздевалке и спортивном блоке «Спартака», — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Максименко выступает за основную команду «Спартака» с 2017 года. Голкипер прошел клубную академию и постепенно закрепился в стартовом составе красно-белых. В 2022 году он выиграл Кубок России.
В чемпионате сезона-2025/26 Максименко сыграл во всех 30 матчах, пропустил 39 мячей и 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Годом ранее в его активе было 15 сухих матчей в 27 встречах РПЛ.
В нынешнем чемпионате после 9 туров на счету 28-летнего вратаря 4 матча без пропущенных голов. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1