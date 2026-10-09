Некрасов объяснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, что помогло вратарю Александру Максименко вернуться к уверенной игре.

— Александр Максименко при вас продлевал соглашение со «Спартаком» на год, до лета 2027-го, но сейчас настала пора подписывать новый длинный контракт. Тем более учитывая его прогресс в этом сезоне.

— Когда будут новости — мы о них сообщим. По отношению к Максименко, наверное, неправильно употреблять слово «прогресс» — он просто вернулся на свой уровень. В прошлом сезоне он, возможно, выступал чуть менее уверенно, чем два-три года назад. Сейчас и по статистике, и по взаимодействию между ним и обороной все в порядке. Не в последнюю очередь на его уверенной игре сказалась стабилизация защитной линии.

Да, с первых минут могут играть двое из тройки центральных защитников — Джику, Ву, Бабич, могут быть разные решения по крайним защитникам, но главное — есть система и нет хаоса. Для вратаря это очень важно.

— Что, по-вашему, позволило Максименко преодолеть прошлогодний спад?

— Оттолкнусь от периода, начиная с зимних сборов, когда приехал новый тренерский штаб и с ним — новый тренер вратарей Начо. Он молодой специалист, но очень важная часть штаба, помогает ему и Артем Ребров. После этого если не от недели к неделе, то от месяца к месяцу стал очевиден прогресс, который от тренировок перешел к играм. Такое впечатление, что Саша большими ложками черпал ту самую уверенность, которой ему прежде не хватало.

Опять же, мы помним вторую часть работы штаба Станковича, когда буквально в каждом матче у команды была новая линия обороны. Уверен, что вратарю это как минимум не помогало. Теперь же точно вижу, что Саша стал более раскрепощен, общителен, открыт. Думаю, этому способствует и общая атмосфера в раздевалке и спортивном блоке «Спартака», — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Максименко выступает за основную команду «Спартака» с 2017 года. Голкипер прошел клубную академию и постепенно закрепился в стартовом составе красно-белых. В 2022 году он выиграл Кубок России.

В чемпионате сезона-2025/26 Максименко сыграл во всех 30 матчах, пропустил 39 мячей и 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Годом ранее в его активе было 15 сухих матчей в 27 встречах РПЛ.

В нынешнем чемпионате после 9 туров на счету 28-летнего вратаря 4 матча без пропущенных голов. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.