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Некрасов объяснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»

Некрасов объяснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, что помогло вратарю Александру Максименко вернуться к уверенной игре.

— Александр Максименко при вас продлевал соглашение со «Спартаком» на год, до лета 2027-го, но сейчас настала пора подписывать новый длинный контракт. Тем более учитывая его прогресс в этом сезоне.

— Когда будут новости — мы о них сообщим. По отношению к Максименко, наверное, неправильно употреблять слово «прогресс» — он просто вернулся на свой уровень. В прошлом сезоне он, возможно, выступал чуть менее уверенно, чем два-три года назад. Сейчас и по статистике, и по взаимодействию между ним и обороной все в порядке. Не в последнюю очередь на его уверенной игре сказалась стабилизация защитной линии.

Да, с первых минут могут играть двое из тройки центральных защитников — Джику, Ву, Бабич, могут быть разные решения по крайним защитникам, но главное — есть система и нет хаоса. Для вратаря это очень важно.

— Что, по-вашему, позволило Максименко преодолеть прошлогодний спад?

— Оттолкнусь от периода, начиная с зимних сборов, когда приехал новый тренерский штаб и с ним — новый тренер вратарей Начо. Он молодой специалист, но очень важная часть штаба, помогает ему и Артем Ребров. После этого если не от недели к неделе, то от месяца к месяцу стал очевиден прогресс, который от тренировок перешел к играм. Такое впечатление, что Саша большими ложками черпал ту самую уверенность, которой ему прежде не хватало.

Опять же, мы помним вторую часть работы штаба Станковича, когда буквально в каждом матче у команды была новая линия обороны. Уверен, что вратарю это как минимум не помогало. Теперь же точно вижу, что Саша стал более раскрепощен, общителен, открыт. Думаю, этому способствует и общая атмосфера в раздевалке и спортивном блоке «Спартака», — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Максименко выступает за основную команду «Спартака» с 2017 года. Голкипер прошел клубную академию и постепенно закрепился в стартовом составе красно-белых. В 2022 году он выиграл Кубок России.

В чемпионате сезона-2025/26 Максименко сыграл во всех 30 матчах, пропустил 39 мячей и 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Годом ранее в его активе было 15 сухих матчей в 27 встречах РПЛ.

В нынешнем чемпионате после 9 туров на счету 28-летнего вратаря 4 матча без пропущенных голов. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Александр Максименко
Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Некрасов заявил, что спортивный директор должен отвечать за провал приглашенного им тренера
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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