Некрасов подтвердил интерес «Црвены Звезды» к Маркиньосу

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маркиньоса в сербскую «Црвену Звезду».

— Когда Станкович еще не был уволен из «Црвены Звезды», ходило много слухов, что он зазывает к себе Маркиньоса и тот думает о переезде в Белград.

— Маркиньос оказался в «Спартаке», последовав из «Ференцвароша» за Станковичем, но, на мой взгляд, в Москве вышел на принципиально иной уровень. Интерес к нему был, и не только со стороны «Црвены Звезды» во время работы там Дэки. Да, активность из Сербии была довольно большой. Но я не слышал, чтобы Марки реально это рассматривал, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Маркиньос перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» летом 2024 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила около 5 миллионов евро. Ранее бразилец работал с Деяном Станковичем в Будапеште, где они вместе выиграли чемпионат Венгрии.

После назначения Станковича главным тренером «Црвены Звезды» в декабре 2025 года в сербских СМИ появились сообщения об интересе белградского клуба к Маркиньосу. В январе 2026-го издание Mozzart Sport сообщило о возможном предложении в размере 5 миллионов евро с учетом бонусов и процента от последующей продажи.

По информации «Чемпионата», «Спартак» оценивал футболиста в 8 миллионов евро, а «Црвена Звезда» была готова предложить бразильцу зарплату около 2 миллионов в год. Однако генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич публично отрицал интерес к полузащитнику.

В апреле агент Маркиньоса Александр Саму также заявил, что официальных предложений от белградского клуба не поступало, а сам игрок счастлив в Москве.

Маркиньос остался в «Спартаке» на сезон-2026/27. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Бразилец выступает преимущественно на левом фланге атаки и также способен сыграть справа. В сезоне-2025/26 полузащитник помог красно-белым завоевать Кубок России.