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Некрасов подтвердил интерес «Црвены Звезды» к Маркиньосу

Некрасов подтвердил интерес «Црвены Звезды» к Маркиньосу

Игорь Рабинер
Обозреватель
Маркиньос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маркиньоса в сербскую «Црвену Звезду».

— Когда Станкович еще не был уволен из «Црвены Звезды», ходило много слухов, что он зазывает к себе Маркиньоса и тот думает о переезде в Белград.

— Маркиньос оказался в «Спартаке», последовав из «Ференцвароша» за Станковичем, но, на мой взгляд, в Москве вышел на принципиально иной уровень. Интерес к нему был, и не только со стороны «Црвены Звезды» во время работы там Дэки. Да, активность из Сербии была довольно большой. Но я не слышал, чтобы Марки реально это рассматривал, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Маркиньос перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» летом 2024 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила около 5 миллионов евро. Ранее бразилец работал с Деяном Станковичем в Будапеште, где они вместе выиграли чемпионат Венгрии.

После назначения Станковича главным тренером «Црвены Звезды» в декабре 2025 года в сербских СМИ появились сообщения об интересе белградского клуба к Маркиньосу. В январе 2026-го издание Mozzart Sport сообщило о возможном предложении в размере 5 миллионов евро с учетом бонусов и процента от последующей продажи.

По информации «Чемпионата», «Спартак» оценивал футболиста в 8 миллионов евро, а «Црвена Звезда» была готова предложить бразильцу зарплату около 2 миллионов в год. Однако генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич публично отрицал интерес к полузащитнику.

В апреле агент Маркиньоса Александр Саму также заявил, что официальных предложений от белградского клуба не поступало, а сам игрок счастлив в Москве.

Маркиньос остался в «Спартаке» на сезон-2026/27. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Бразилец выступает преимущественно на левом фланге атаки и также способен сыграть справа. В сезоне-2025/26 полузащитник помог красно-белым завоевать Кубок России.

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Деян Станкович
Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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