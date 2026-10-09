Некрасов: «Никакого бана на российских тренеров в «Спартаке» нет»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» опроверг существование в московском клубе запрета на приглашение российских главных тренеров.

— Часто говорят о некоем внутреннем бане «Спартака» на российских тренеров, потому что после Олега Кононова уже семь лет не было ни одного. Что вы теперь, погрузившись в этот процесс изнутри, скажете по этому поводу?

— Дезавуирую категорически. Никакого бана нет.

— Как лично вы относитесь к российской тренерской школе?

— Давайте посмотрим на то, кто был тренером последних чемпионов. Самое важное в футболе — счет на табло, место в итоговой таблице и количество трофеев в клубном музее. Результаты говорят сами за себя — как минимум на уровне РПЛ российская тренерская школа доказывает свою состоятельность. Пусть даже во времена изоляции, неучастия в еврокубках, но тем не менее в каждом клубе есть до 12 легионеров, они занимают до семи позиций на поле, и с ними нужно находить общий язык.

Тем не менее мы видим, какую школу представляют клубы, становившиеся чемпионами в течение многих последних лет. Из последних 11 сезонов десять выиграли тренеры-россияне — Леонид Слуцкий, Юрий Семин, семь раз Сергей Семак и Мурад Мусаев. Между ними вклинился только наш, спартаковский Массимо Каррера. И то сколько существует мемов про багаж Аленичева. О чем, упреждая ваш следующий вопрос, не хотел бы рассуждать, не находясь тогда внутри процесса, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Последним российским специалистом, возглавлявшим «Спартак» на постоянной основе, был Олег Кононов. Он работал с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го. После его отставки красно-белых тренировали Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и Деян Станкович. Российские специалисты Сергей Кузнецов и Вадим Романов временно исполняли обязанности главного тренера.

5 января 2026 года клуб объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо. Контракт рассчитан до лета 2028-го. На презентации тренера спортивный директор Франсис Кахигао подтвердил, что среди кандидатов рассматривались и россияне.

В сезоне-2025/26 чемпионом России стал «Зенит» под руководством Сергея Семака. Годом ранее золото впервые в своей истории завоевал «Краснодар», который тренировал Мурад Мусаев.