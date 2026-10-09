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Некрасов: «Никакого бана на российских тренеров в «Спартаке» нет»

Некрасов: «Никакого бана на российских тренеров в «Спартаке» нет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» опроверг существование в московском клубе запрета на приглашение российских главных тренеров.

— Часто говорят о некоем внутреннем бане «Спартака» на российских тренеров, потому что после Олега Кононова уже семь лет не было ни одного. Что вы теперь, погрузившись в этот процесс изнутри, скажете по этому поводу?

— Дезавуирую категорически. Никакого бана нет.

— Как лично вы относитесь к российской тренерской школе?

— Давайте посмотрим на то, кто был тренером последних чемпионов. Самое важное в футболе — счет на табло, место в итоговой таблице и количество трофеев в клубном музее. Результаты говорят сами за себя — как минимум на уровне РПЛ российская тренерская школа доказывает свою состоятельность. Пусть даже во времена изоляции, неучастия в еврокубках, но тем не менее в каждом клубе есть до 12 легионеров, они занимают до семи позиций на поле, и с ними нужно находить общий язык.

Тем не менее мы видим, какую школу представляют клубы, становившиеся чемпионами в течение многих последних лет. Из последних 11 сезонов десять выиграли тренеры-россияне — Леонид Слуцкий, Юрий Семин, семь раз Сергей Семак и Мурад Мусаев. Между ними вклинился только наш, спартаковский Массимо Каррера. И то сколько существует мемов про багаж Аленичева. О чем, упреждая ваш следующий вопрос, не хотел бы рассуждать, не находясь тогда внутри процесса, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Последним российским специалистом, возглавлявшим «Спартак» на постоянной основе, был Олег Кононов. Он работал с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го. После его отставки красно-белых тренировали Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и Деян Станкович. Российские специалисты Сергей Кузнецов и Вадим Романов временно исполняли обязанности главного тренера.

5 января 2026 года клуб объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо. Контракт рассчитан до лета 2028-го. На презентации тренера спортивный директор Франсис Кахигао подтвердил, что среди кандидатов рассматривались и россияне.

В сезоне-2025/26 чемпионом России стал «Зенит» под руководством Сергея Семака. Годом ранее золото впервые в своей истории завоевал «Краснодар», который тренировал Мурад Мусаев.

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Деян Станкович
Олег Кононов
Паоло Ваноли
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
Массимо Каррера
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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