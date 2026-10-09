Некрасов: «Никакого бана на российских тренеров в «Спартаке» нет»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» опроверг существование в московском клубе запрета на приглашение российских главных тренеров.
— Часто говорят о некоем внутреннем бане «Спартака» на российских тренеров, потому что после Олега Кононова уже семь лет не было ни одного. Что вы теперь, погрузившись в этот процесс изнутри, скажете по этому поводу?
— Дезавуирую категорически. Никакого бана нет.
— Как лично вы относитесь к российской тренерской школе?
— Давайте посмотрим на то, кто был тренером последних чемпионов. Самое важное в футболе — счет на табло, место в итоговой таблице и количество трофеев в клубном музее. Результаты говорят сами за себя — как минимум на уровне РПЛ российская тренерская школа доказывает свою состоятельность. Пусть даже во времена изоляции, неучастия в еврокубках, но тем не менее в каждом клубе есть до 12 легионеров, они занимают до семи позиций на поле, и с ними нужно находить общий язык.
Тем не менее мы видим, какую школу представляют клубы, становившиеся чемпионами в течение многих последних лет. Из последних 11 сезонов десять выиграли тренеры-россияне — Леонид Слуцкий, Юрий Семин, семь раз Сергей Семак и Мурад Мусаев. Между ними вклинился только наш, спартаковский Массимо Каррера. И то сколько существует мемов про багаж Аленичева. О чем, упреждая ваш следующий вопрос, не хотел бы рассуждать, не находясь тогда внутри процесса, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Последним российским специалистом, возглавлявшим «Спартак» на постоянной основе, был Олег Кононов. Он работал с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го. После его отставки красно-белых тренировали Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и Деян Станкович. Российские специалисты Сергей Кузнецов и Вадим Романов временно исполняли обязанности главного тренера.
5 января 2026 года клуб объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо. Контракт рассчитан до лета 2028-го. На презентации тренера спортивный директор Франсис Кахигао подтвердил, что среди кандидатов рассматривались и россияне.
В сезоне-2025/26 чемпионом России стал «Зенит» под руководством Сергея Семака. Годом ранее золото впервые в своей истории завоевал «Краснодар», который тренировал Мурад Мусаев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1