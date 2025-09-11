Дегтярев: «Лимит — единственный инструмент влияния государства в профессиональном футболе»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что проект приказа об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ был подготовлен три месяца назад.

«Регулирующее воздействие государства по закону о спорте может быть частью установления лимита. Проект приказа лежит у меня на столе уже три месяца, я специально сам родил эту дискуссию. Лимит — единственный инструмент влияния государства в профессиональном футболе. Все остальное должно быть отдано Российскому футбольному союзу.

После регулирующих действий со стороны государства должны последовать действия внутри футбола. Приводил их в пример — потолок зарплат. Если договорятся клубы, мы примем. Если клубы договорятся о налоге на легионеров для детско-юношеского футбола — ради Бога. Министерство спорта никаких потолков, налогов и штрафов вводить не собирается. У нас есть только одна возможность регулировать — это лимит. В остальном мы будем внимательно слушать футбольное сообщество», — сказал чиновник.

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.