Радимов назвал Соболева «чушпаном»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал футболита, который больше всего ему напоминает чушпана из популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — приводит слова Радимова RT.

В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда «Спартака» 15 матчей, 3 гола и 5 результативных передач.