Нападающий «Зенита» Глушенков станет отцом

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков и его супруга Анна Нечаева ждут ребенка.

Жена 27-летнего футболиста опубликовала в соцсетях совместные с ним фото и показала округлившийся живот.

«Сегодня День матери, и для меня он наполнен особенным смыслом: мы ждем тебя, наше самое большое счастье», — подписала снимки Нечаева.

Пара поженилась в июне 2026 года.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года и вместе с сине-бело-голубыми стал чемпионом России в сезоне-2025/26. Также нападающий играл за «Чертаново», «Спартак», «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив».