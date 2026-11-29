Джикия об Овчинникове в «Локомотиве»: «Мы с ним достаточно давно знакомы. У нас хорошие отношения»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия рассказал, что у него хорошие отношения со старшим тренером Сергеем Овчинниковым.

56-летний специалист руководит командой после отставки Михаила Галактионова, который был главным тренером с ноября 2022 года и официально покинул должность 17 ноября.

— Хотели бы, чтобы Овчинников остался на постоянной основе в команде? Не обязательно главным тренером.

— Тяжелый вопрос, который надо задавать руководству. Что касается меня и моих отношений с Сергеем Ивановичем, они начались не только неделю назад. Мы с ним достаточно давно знакомы. Мое мнение будет необъективным, потому что у нас с ним хорошие отношения, — сказал Джикия.

29 ноября «Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ и с 17 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.