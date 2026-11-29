Мостовой — о матче с махачкалинским «Динамо»: «Смешно звучит, что это первая победа «Локомотива» дома»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой прокомментировал пропущенный гол в матче 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

В воскресенье, 29 ноября, железнодорожники на своем поле обыграли махачкалинцев со счетом 2:1. «Локомотив» одержал первую домашнюю победу в сезоне-2026/27.

«Пропущенный гол? Ошибки обычные, но такое не должно происходить. Хорошо отреагировали, такое у нас редко происходит сейчас. Смешно звучит, что это наша первая победа дома, но такие сейчас реалии», — сказал Мостовой.

«Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 5 декабря сыграет на выезде с «Ахматом».